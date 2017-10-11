Ляказетт: "Мне нравилось быть голкипером в детстве, но это не очень нравилось моей маме"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт в детстве мог выбрать позицию голкипера.

"Мне нравилось быть голкипером в детстве, но это не очень нравилось моей маме. Она считала, что быть вратарем слишком опасно. Мама сказала мне: "Или будешь играть форвардом, или не будешь играть вообще" - приводит слова Ляказетта твиттер "канониров".

В текущем сезоне Ляказетт провел 8 матчей и забил 4 гола.

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