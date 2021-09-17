Ляказетт может покинуть "Арсенал" бесплатно
Фото: инстаграм Александра Ляказетта/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" не ведет переговоров с французским нападающим Александром Ляказеттом о продлении контракта, сообщает ESPN.
По сведениям источника, руководство "канониров" не спешит предлагать футболисту новое соглашение, несмотря на то, что оно истекает через год. Таким образом, летом 2022 года француз может перейти в другой клуб бесплатно.
30-летний Ляказетт выступает за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 172 матча, забил 66 голов и отдал 28 результативных передач.
Не пропустите: "Арсенал" впервые победил в АПЛ в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди
-
Мбаппе может пропустить ближайший матч ПСЖ
-
Пеле снова попал в реанимацию
-
Ляказетт может покинуть "Арсенал" бесплатно
-
"Десна" победила "Рух" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
-
1
Эвра ярко отреагировал на проблему Роналду с овцами
-
1
Варан рассказал о своей цели в "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Гурцкая оценил вероятность продажи "Спартака"
-
Игуаин рассказал о несостоявшемся переходе Месси в "Интер Майами"
-
Балотелли имеет худший процент реализации в чемпионате Турции
-
1
Бербатов высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Джовинко вернется в клуб МЛС
-
Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус"
-
Вице-президент "Барселоны" назвал причину ухода Месси
-
Райола высказался об уходе Доннаруммы из "Милана"
-
1
"Барселона" начала поиск нового тренера
-
1
В "Спартаке" прокомментировали слова Губерниева о переговорах клуба с Черчесовым
-
Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
-
Тухель высказался о будущем Рюдигера в "Челси"
-
Гвардиола высказался о конфликте с болельщиками "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18