Ляказетт может покинуть "Арсенал" бесплатно

Фото: инстаграм Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" не ведет переговоров с французским нападающим Александром Ляказеттом о продлении контракта, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство "канониров" не спешит предлагать футболисту новое соглашение, несмотря на то, что оно истекает через год. Таким образом, летом 2022 года француз может перейти в другой клуб бесплатно.

30-летний Ляказетт выступает за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 172 матча, забил 66 голов и отдал 28 результативных передач.

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