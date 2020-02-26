Ляказетт может покинуть "Арсенал" летом по договоренности с клубом

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Ляказетт может покинуть "Арсенал" летом по договоренности с клубом

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт близок к уходу из клуба.

По сведениям The Times, у игрока есть договоренность с клубом, по которой его продадут, если "Арсенал" не выйдет в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После 27 туров "Арсенал" идет в АПЛ на девятом месте.

Действующее соглашение Ляказетта с "канонирами" рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету француза 8 голов и 3 ассиста в 24 играх.

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