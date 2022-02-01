Ляказетт может вернуться в "Лион"

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Ляказетт может вернуться в "Лион"

Фото: инстаграм Ляказетта\Автор неизвестен

Французский форвард "Арсенала" Александр Лаказетт может вернуться в "Лион", сообщает L'Equipe.

По информации источника, "Лион", зная об этом, что контракт нападающего с "канонирами" в конце сезона, еще в январе начал переговоры с игроком. Против зимнего трансфера выступил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Отмечается, что теперь французский клуб вернется к варианту с Ляказеттом в конце сезона, чтобы подписать его на правах свободного агента.

Француз отказался продлевать контракт на условиях лондонского клуба, который предлагал ему всего годичное соглашение. Теперь агент нападающего ищут ему новый клуб.

Напомним, что летом 2017 года "Арсенал" заплатил "Лиону" за Ляказетта более 50 миллионов евро.

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