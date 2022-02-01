Ляказетт может вернуться в "Лион"
Фото: инстаграм Ляказетта\Автор неизвестен
Французский форвард "Арсенала" Александр Лаказетт может вернуться в "Лион", сообщает L'Equipe.
По информации источника, "Лион", зная об этом, что контракт нападающего с "канонирами" в конце сезона, еще в январе начал переговоры с игроком. Против зимнего трансфера выступил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
Отмечается, что теперь французский клуб вернется к варианту с Ляказеттом в конце сезона, чтобы подписать его на правах свободного агента.
Француз отказался продлевать контракт на условиях лондонского клуба, который предлагал ему всего годичное соглашение. Теперь агент нападающего ищут ему новый клуб.
Напомним, что летом 2017 года "Арсенал" заплатил "Лиону" за Ляказетта более 50 миллионов евро.
Также не пропустите: Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
Лента новостей
-
Южная Корея 15-й вышла на ЧМ-2022
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель"
-
Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"
-
Лэмпард хочет, что Эшли Коул помогал ему в "Эвертоне"
-
"Милан" может потерять Ибрагимовича на матч с "Интером"
-
Дембеле летом может стать игроком "Челси"
-
Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
-
Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"
-
Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне"
-
Кристофер Перейра прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Роналдо назвал лучшего нападающего мира
-
1
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер
-
"Манчестер Сити" сделает все ради подписания Холанда, но у игрока другие приоритеты
-
Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
-
Роналдо сравнил свое поколение с Месси и Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18