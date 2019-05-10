Ляказетт: "Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов"
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт прокомментировал победу над "Валенсией" (4:2).
"Команда хорошо отреагировала на пропущенный гол. Мы знали, что нам необходимо забить минимум один гол, а Обамеянг провел блестящую игру.
Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов и выиграть ее. Нам нужно воспользоваться последним шансом попасть в этот турнир", - приводит слова Ляказетта сайт УЕФА.
Напомним, что в финале Лиги Европы "Арсеналу" будет противостоять "Челси".
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