Ляказетт намерен покинуть "Арсенал"

Фото: инстаграм Ляказетта

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт принял решение покинуть клуб.

По сведениям Goal.com, лондонский клуб хочет продлить соглашение с футболистом, однако Ляказетт уверен, что получит более выгодное предложение от других клубов.

Действующий контракт игрока истекает летом 2022 года и он покинет клуб свободным агентом.

В этом сезоне на счету Ляказетта пять голов и четыре ассиста в 17 матчах.

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