Ляказетт не видит в себе схожести с Анри

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт считает, что не имеет ничего общего с экс-игроком "канониров" Тьерри Анри.

"Я не вижу никакого сходства с Тьерри Анри, он был очень быстрым игроком, который действительно любил прогрессировать, но меня больше интересует игра со своими партнерами, комбинации.

Да, я верю в чемпионский титул в премьер-лиге и в Лиге Европы, у нас сильная команда. Что касается меня, то я все еще должен работать над некоторыми моментами", - сказал он.

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