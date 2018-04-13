Ляказетт: "Нужно выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить Венгера"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт пообщался с журналистами после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА.

По итогам матчей св полуфинал пробились "канониры" (2:2, 4:1).

"Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей.

Теперь наша главная цель – выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру", – сказал Ляказетт.

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