Ляказетт определился с игровым номером в "Арсенале"

Новичок "Арсенала" Александр Ляказетт выбрал игровой номер в новой команде.

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что форвард сборной Франции будет выступать под номером 9.

Вскоре новичок отправится с "Арсеналом" в турне в Сидней в этот уик-энд.

В минувшем сезоне Ляказетт играл за "Лион". В 30-ти матчах чемпионата Франции он забил 28 голов.

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