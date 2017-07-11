Ляказетт определился с игровым номером в "Арсенале"

Теги александр ляказеттарсенал лондон

Ляказетт определился с игровым номером в "Арсенале"Новичок "Арсенала" Александр Ляказетт выбрал игровой номер в новой команде.

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что форвард сборной Франции будет выступать под номером 9.

Вскоре новичок отправится с "Арсеналом" в турне в Сидней в этот уик-энд.

В минувшем сезоне Ляказетт играл за "Лион". В 30-ти матчах чемпионата Франции он забил 28 голов.

Читайте: Улье прокомментировал переход Ляказетта в "Арсенал" | http://soccernews.ru

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