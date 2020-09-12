Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"

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Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт признался, что связывает своё будущее с лондонским клубом.

"Я подписал пятилетний контракт с "Арсеналом", чтобы выигрывать трофеи с этой командой. По итогам первых сезонов я доволен тем, как у меня складываются дела в клубе. Мне нравится работать с Микелем Артетой, и я никуда не собираюсь уходить из "Арсенала", - цитирует француза L'Equipe.

Весной и летом 29-летнего футболиста сватали в "Атлетико", "Ювентус" и "Интер".

В составе "Арсенала" Ляказетт сыграл 127 матчей, забил 48 голов и сделал 25 ассистов. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

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