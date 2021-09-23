Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"

Теги арсенал лондоналександр ляказетт

Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт собирается сменить команду, утверждает Le10Sport.

По информации источника, футболист не хочет продлевать с "канонирами" контракт, истекающий в июне 2022 года.

Предметный интерес к 30-летнему французу проявляет мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 3 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" готов выставить Лено на продажу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может заменить Кумана на Анри

"Барселона" может заменить Кумана на Анри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов