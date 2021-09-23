Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт собирается сменить команду, утверждает Le10Sport.

По информации источника, футболист не хочет продлевать с "канонирами" контракт, истекающий в июне 2022 года.

Предметный интерес к 30-летнему французу проявляет мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 3 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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