Ляказетт отказал "Интеру"

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Ляказетт отказал "Интеру"

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт мог продолжить карьеру в Италии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, предметно французским футболистом интересовался миланский "Интер", который присматривает замену для Лаутаро Мартинеса.

Однако самого форварда возможность такого трансфера не привлекла - он дал понять, что к "нерадзурри" присоединяться не хочет.

Вероятнее всего, летом Ляказетт перейдёт в мадридский "Атлетико". Не исключено, что это будет обмен между клубами и в Лондон отправится вингер Тома Лемар.

Не пропустите: Спортивный директор "Интера" рассказал, при каком условии отпустит Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
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