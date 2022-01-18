Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"
Фото: инстаграм Александра Ляказетта/Автор неизвестен
Французский нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт отказался перейти в "Ньюкасл", сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, "сороки" предлагали футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро, но он ответил отказом. Стоит отметить, что контракт француза с "Арсеналом" истекает через полгода, поэтому летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют "Атлетико", "Севилья" и "Рома".
В нынешнем сезоне 30-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18