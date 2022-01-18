Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"

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Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"

Фото: инстаграм Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Французский нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт отказался перейти в "Ньюкасл", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, "сороки" предлагали футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро, но он ответил отказом. Стоит отметить, что контракт француза с "Арсеналом" истекает через полгода, поэтому летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют "Атлетико", "Севилья" и "Рома".

В нынешнем сезоне 30-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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