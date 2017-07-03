Ляказетт подпишет с "Арсеналом" пятилетний контракт

Теги арсенал лондоналександр ляказеттолимпик лион

Ляказетт подпишет с "Арсеналом" пятилетний контрактНападающий "Лиона" Александр Ляказетт станет игроком лондонского "Арсенала" уже этим летом.

Как сообщает L'Equipe, соглашение 26-летнего француза с клубом из Лондона будет рассчитан на 5 лет.

Ранее о переходе футболиста заявил президент "Лиона" Жан-Мишель Олас. По его словам "Арсенал" заплатит от 45 до 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ляказетт забил 37 голов в 45-ти матчах. 

Читайте: Президент "Лиона": "Ляказетт перейдет в "Арсенал"   | http://soccernews.ru

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