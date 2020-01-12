Ляказетт попался на измене своей девушке
Работница лондонского ночного клуба Фунда Гедик рассказала, что у нее был роман с нападающим "Арсенала" Александром Ляказеттом, который уже пять лет встречается с косметологом Мэнон Могаверо.
"Алекс убедил меня быть с ним. Он обещал мне весь мир, сказал, что будет предан мне. Не удивительно, что я влюбилась в него. Я чувствовала себя принцессой. Мы останавливались в роскошных отелях Лондона, пока он случайно не признался, что у него есть девушка.
Его признание шокировала меня. Я не ожидала, что он не свободен. Я была в ярости, когда мне пришлось слушать о ней. Он убеждал меня, что у наших отношений есть будущее. Но Алекс так и не расстался со своей девушкой. А я наивно полагала, что у нас будет что-то серьезное", - цитирует Гедик The Sun.
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