Ляказетт попался на измене своей девушке

Работница лондонского ночного клуба Фунда Гедик рассказала, что у нее был роман с нападающим "Арсенала" Александром Ляказеттом, который уже пять лет встречается с косметологом Мэнон Могаверо.

"Алекс убедил меня быть с ним. Он обещал мне весь мир, сказал, что будет предан мне. Не удивительно, что я влюбилась в него. Я чувствовала себя принцессой. Мы останавливались в роскошных отелях Лондона, пока он случайно не признался, что у него есть девушка.

Его признание шокировала меня. Я не ожидала, что он не свободен. Я была в ярости, когда мне пришлось слушать о ней. Он убеждал меня, что у наших отношений есть будущее. Но Алекс так и не расстался со своей девушкой. А я наивно полагала, что у нас будет что-то серьезное", - цитирует Гедик The Sun.

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