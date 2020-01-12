Ляказетт попался на измене своей девушке

1 Теги арсенал лондоналександр ляказетт

Ляказетт попался на измене своей девушке

Работница лондонского ночного клуба Фунда Гедик рассказала, что у нее был роман с нападающим "Арсенала" Александром Ляказеттом, который уже пять лет встречается с косметологом Мэнон Могаверо.

"Алекс убедил меня быть с ним. Он обещал мне весь мир, сказал, что будет предан мне. Не удивительно, что я влюбилась в него. Я чувствовала себя принцессой. Мы останавливались в роскошных отелях Лондона, пока он случайно не признался, что у него есть девушка.

Его признание шокировала меня. Я не ожидала, что он не свободен. Я была в ярости, когда мне пришлось слушать о ней. Он убеждал меня, что у наших отношений есть будущее. Но Алекс так и не расстался со своей девушкой. А я наивно полагала, что у нас будет что-то серьезное", - цитирует Гедик The Sun.

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Комментарии

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dimas.shabanov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт и что вытворяет!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/macho

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