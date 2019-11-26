Ляказетт поссорился с Эмери

Теги арсенал лондоналександр ляказеттунаи эмери

Ляказетт поссорился с Эмери

СМИ узнали о конфликте между главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери и нападающим команды Александром Ляказеттом.

По информации A Bola, испанец и француз поссорились из-за разных взглядов на некоторые футбольные моменты.

Футболист открыто высказал недовольство отдельными решениями и идеями наставника "канониров".

Ранее сообщалось, что Ляказетт и его партнёр по атаке Пьер-Эмерик Обамеянг задумались об уходе из "Арсенала". В частности, форвардов не устраивает неучастие лондонцев в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: "Арсенал" определил трёх кандидатов на замену Эмери. | http://soccernews.ru
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