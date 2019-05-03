Ляказетт признан лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы

Теги александр ляказеттарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгрубен лофтус-чик

Ляказетт признан лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт стал лучшим футболистом недели по итога первых полуфинальных матчей Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

За звание стать лучшим также боролись игрок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик и голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп.

Напомнми, что в матче с "Валенсией" (3:1) футболист забил два гола, что помогло его команде одержать победу. 

Ответные матчи пройдут 9 мая, начало - в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Ляказетт участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 12 ассистами.

Не пропустите: Ляказетт стал первым за 24 года игроком "Арсенала", оформившим дубль в полуфинале еврокубкового турнира| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Витессе" Слуцкого произойдут массовые перестановки

В "Витессе" Слуцкого произойдут массовые перестановки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов