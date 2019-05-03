Ляказетт признан лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт стал лучшим футболистом недели по итога первых полуфинальных матчей Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
За звание стать лучшим также боролись игрок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик и голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп.
Напомнми, что в матче с "Валенсией" (3:1) футболист забил два гола, что помогло его команде одержать победу.
Ответные матчи пройдут 9 мая, начало - в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне Ляказетт участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 12 ассистами.
Не пропустите: Ляказетт стал первым за 24 года игроком "Арсенала", оформившим дубль в полуфинале еврокубкового турнира| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14