Ляказетт признан лучшим игроком сезона в "Арсенале"

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Ляказетт признан лучшим игроком сезона в "Арсенале"

Французский нападающий Александр Ляказетт признан лучшим игроком "Арсенала" в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Ляказетт занял первое место в голосовании среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов.

В этом сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Ляказетт признан лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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