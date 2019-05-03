Ляказетт признан лучшим игроком сезона в "Арсенале"

Французский нападающий Александр Ляказетт признан лучшим игроком "Арсенала" в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Ляказетт занял первое место в голосовании среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов.

В этом сезоне 27-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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