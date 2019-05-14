Ляказетт прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

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Ляказетт прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт высказался по поводу слухов, сватающих его в "Барселону".

"Мне это льстит", - сказал 27-летний француз в ответ на соответствующий вопрос.

Ляказетт в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.

Контракт футболиста с "канонирами" рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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