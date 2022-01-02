Фото: инстаграм Ляказетта/Автор неизвестен

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт прокомментировал судейство в матче с "Манчестер Сити" (1:2) в 21-м туре АПЛ.

"Что касается судейства, то мы не собираемся комментировать эти решения, чтобы не было проблем. Некоторые решения вызывали большое разочарование. Это часть футбола и ВАР", — приводит слова француза RMC Sport.

Следующий игра "Арсенал" запланирована на 6 января. "Канониры" дома сыграют с "Ливерпулем" в Кубке лиги.

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