Ляказетт пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"

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Ляказетт пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт травмировался в матче 14-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский бомбардир получил повреждение паха. Как заявил главный тренер "канониров" Арсен Венгер, нападающий точно пропустит ближайшую игру команды.

Напомним, что в субботу, 2 декабря, "Арсенал" на своём поле сыграет с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
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