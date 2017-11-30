Ляказетт пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт травмировался в матче 14-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский бомбардир получил повреждение паха. Как заявил главный тренер "канониров" Арсен Венгер, нападающий точно пропустит ближайшую игру команды.

Напомним, что в субботу, 2 декабря, "Арсенал" на своём поле сыграет с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru