Ляказетт рассказал, почему он перешел именно в "Арсенал"

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Ляказетт рассказал, почему он перешел именно в "Арсенал"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт рассказал, кто повлиял на его решение перейти в лондонский клуб.

"Действительно, еще до официального трансфера в "Арсенал" я встретился с Венгером. Именно эта встреча меня убедила в том, что переезд в Лондон - это правильный ход. Еще будучи ребенком я мечтал об этом" - приводит слова Ляказетта Sky Sports.

Напомним, что Ляказетт перешел в "Арсенал" из "Лиона" за 60 миллионов евро.

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