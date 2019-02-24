Ляказетт - самый полезный форвард АПЛ в текущем сезоне

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Ляказетт - самый полезный форвард АПЛ в текущем сезоне

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт пока является самым полезным игроком в этом сезоне АПЛ.

Как сообщает твиттер АПЛ, француз в текущем сезоне забил восемь голов, которые принесли его команде победы.

Всего в нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт отметился 11 забитыми мячами и 6 ассистами. Ляказетт перебрался в "Арсенал" в 2017 году. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

После 26 туров "канониры" занимают пятое место в АПЛ и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет всего одно очко.

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