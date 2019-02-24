Ляказетт - самый полезный форвард АПЛ в текущем сезоне
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт пока является самым полезным игроком в этом сезоне АПЛ.
Как сообщает твиттер АПЛ, француз в текущем сезоне забил восемь голов, которые принесли его команде победы.
Всего в нынешнем сезоне АПЛ Ляказетт отметился 11 забитыми мячами и 6 ассистами. Ляказетт перебрался в "Арсенал" в 2017 году. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
После 26 туров "канониры" занимают пятое место в АПЛ и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет всего одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|26
|27
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11