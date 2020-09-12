Ляказетт стал автором уникального достижения в АПЛ

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Ляказетт стал автором уникального достижения в АПЛ

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги.

Французский нападающий - первый игрок в истории АПЛ, которому дважды удалось забить дебютный гол сезона.

Сегодня Ляказетт открыл счёт в игре против "Фулхэма", а три года назад - поразил ворота "Лестера" в матче-открытии лиги.

Не пропустите: Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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