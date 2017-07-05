Ляказетт стал игроком "Арсенала"

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Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт перешел в "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 60 миллионов евро. Форвард подписал с "канонирами" личный контракт, срок действия которого не сообщается.

26-летний Ляказетт выступал за "Лион" с 2010 года, провел за клуб 275 матчей и забил 129 голов. За сборную Франции сыграл 11 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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