Ляказетт стал первым за 24 года игроком "Арсенала", оформившим дубль в полуфинале еврокубкового турнира

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Ляказетт стал первым за 24 года игроком "Арсенала", оформившим дубль в полуфинале еврокубкового турнира

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт забил два гола в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Валенсии".

Таким образом, как сообщает Opta, француз стал первым за 24 года игроком "канониров", оформившим дубль в поединке 1/2 финала еврокубкового турнира.

В 1995 году в полуфинале Кубка обладателей кубков дважды в одном матче отличился Стив Боулд. До этого в 1970 году аналогичное достижение покорилось Чарли Джорджу в Кубке ярмарок.

Всего в текущем сезоне 27-летний Ляказетт забил 18 мячей и сделал 12 ассистов в 46 матчах.

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