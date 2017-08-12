Ляказетт стал седьмым игроком в истории, забившим в дебютном матче АПЛ

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Ляказетт стал седьмым игроком в истории, забившим в дебютном матче АПЛ

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт поразил ворота "Лестера" в матче первого тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, 26-летний француз стал седьмым игроком в истории, забившим в дебютном матче АПЛ.

Напомним, что Ляказетт перешёл в "Арсенал" этим летом за 53 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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