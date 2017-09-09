Ляказетт стал вторым игроком "Арсенала", который забил два гола в первых двух домашних матчах

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле играет с "Борнутом".

Один из голов в этой встрече на счету французского нападающего лондонского клуба Александра Ляказетта.

Стоит отметить, что француз стал вторым игроком "Арсенала", который забил два гола в первых двух домашних матчах. Ранее подобное достижение покорялось марокканскому форварду "канониров" Маруану Шамаху.

Напомним, что 26-летний Ляказетт этим летом перешел в "Арсенал" из "Лиона" за 53 миллиона евро.

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