Ляказетт: "Вел переговоры с ПСЖ, но Париж - это не то место, куда бы я хотел перейти"

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт высказался о своем сорвавшемся трансфере во французский ПСЖ.

" Я вел переговоры с ПСЖ, но я понимал, что это не то место, куда я хотел бы перейти. Во Франции для меня существовал только "Лион". Париж мог бы склонить меня к переходу, потому что у них в составе имеются отличные игроки, но я хотел попробовать свои силы в другом чемпионате ", - цитирует 26-летнего нападающего FootMercato.

Напомним, Ляказетт верит в победу сборной Франции на Чемпионате Мира 2018-го года. | soccernews.ru