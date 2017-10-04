Ляказетт: "Вел переговоры с ПСЖ, но Париж - это не то место, куда бы я хотел перейти"
Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт высказался о своем сорвавшемся трансфере во французский ПСЖ.
"Я вел переговоры с ПСЖ, но я понимал, что это не то место, куда я хотел бы перейти. Во Франции для меня существовал только "Лион". Париж мог бы склонить меня к переходу, потому что у них в составе имеются отличные игроки, но я хотел попробовать свои силы в другом чемпионате", - цитирует 26-летнего нападающего FootMercato.
Напомним, Ляказетт верит в победу сборной Франции на Чемпионате Мира 2018-го года. | soccernews.ru
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|7
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|7
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|Саутгемптон
|7
|8
|13
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|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
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|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0