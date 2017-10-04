Ляказетт верит в победу сборной Франции на ЧМ-2018

Форвард "Арсенала" и сборной Франции Александр Ляказетт заявил, что "трёхцветные" способны выиграть чемпионат мира 2018 года.

"Да, я думаю, мы можем сделать это. Если всё будет хорошо, Франция способна пройти длинный путь. Сейчас в сборной смесь поколений. Некоторые играли на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, другие на Евро-2016. Есть молодые, очень талантливые футболисты. Не мне определять заявку на чемпионат мира, но если я буду хорошо играть за клуб, то у меня будет шанс сыграть на турнире, ведь тренер хочет сохранить костяк сборной" - цитирует Ляказетта RMC Sport.

Напомним, что за два тура до окончания квалификации ЧМ-2018 сборная Франции возглавляет свою отборочную группу, имея в своём активе 17 очков.

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