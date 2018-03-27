Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт восстановился после травмы колена, полученной в середине февраля.

Как сообщает официальный сайт "канониров", 26-летний француз вернулся к тренировкам в общей группе и готов снова выходить на поле.

В этом сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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