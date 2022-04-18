Ляказетт высказался о своем будущем

Фото: твиттер Ляказетта\Автор неизвестен

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт поделился информацией по поводу своего будущего. Напомним, что его контракт с лондонским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

"Я веду переговоры со многими клубами. Я открыт ко всему.

Я никогда не прерывал контактов с "Лионом" с тех пор, как ушел из него. Я стараюсь возвращаться в клуб один или два раза в год, чтобы увидеть медперсонал, потому что мы очень близки.

"Лион" знает, что я свободен, они получили информацию", - сказал нападающий.

Также не пропустите: "Реал" заинтересован в молодом защитнике "Челси". | http://soccernews.ru