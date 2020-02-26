Ляказетт высказался о своем будущем в "Арсенале"

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Ляказетт высказался о своем будущем в "Арсенале"
Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт заявил, что он не собирается уходить из лондонского клуба.

"У меня действует контракт с "Арсеналом" и я не собираюсь уходить. В клубе мной все довольны", - цитирует Ляказетта Goal.com.

По некоторым данным, интерес к форварду проявляет "Атлетико".

В нынешнем сезоне 28-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.

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