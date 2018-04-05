Ляказетт забил 10 голов в последних 13 матчах Лиги Европы

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт отметился дублем в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1, перерыв).

Стоит отметить, что форвард забил 10 голов в последних 13 матчах Лиги Европы с учетом прошлого сезона, когда он выступал за "Лион".

В этом сезоне на счету 26-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 31 матч и забил 12 мячей.

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