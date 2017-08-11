Ляказетт забил дебютный гол в АПЛ

В матче первого тура английской Премьер-лиги форвард "Арсенала" Александр Ляказетт поразил ворота "Лестера".

Этот гол стал для 26-летнего француза дебютным в АПЛ. Стоит отметить, что Ляказетту понадобилось менее двух минут для того, чтобы забить.

Видео: Дебютный гол Александра Ляказетта в АПЛ

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