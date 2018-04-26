Ляказетт забил седьмой гол в последних семи матчах

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Ляказетт забил седьмой гол в последних семи матчах

Французский нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" (1:0, второй тайм).

Стоит отметить, что форвард забил седьмой гол в последних семи матчах.

Всего на счету 26-летнего Ляказетта в этом сезоне 16 голов в 36 поединках.

Не пропустите: Защитник и тренер "Атлетико" получили красные карточки в начале матча с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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