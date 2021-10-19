Ляказетт забил юбилейный гол в карьере

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт достиг отметки в 200 забитых мячей в профессиональной карьере.

Юбилейным для француза стал гол в ворота "Кристал Пэлас" (2:2), который сравнял счёт в дерби на 95-й минуте.

129 раз нападающий отличился в составе "Лиона", 68 - в составе "Арсенала", 3 - за сборную Франции.

Ляказетту в мае исполнилось 30 лет. Его контракт с "канонирами" истекает в июне 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" предложит "Реалу" громкий обмен футболистами. | http://soccernews.ru