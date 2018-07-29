Ляказетт заявил, что не считает Обамеянга конкурентом

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгалександр ляказетт

Ляказетт заявил, что не считает Обамеянга конкурентом
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт заявил, что партнер по команде форвард Пьер-Эмерик Обамеянг не является его конкурентом в борьбе за место в составе.

"Я никогда не считал, что переход Обамеянга в "Арсенал" является чем-то плохим для меня. Я был рад его трансферу и не воспринимал его в качестве конкурента. Пьер-Эмерик это мой партнер по команде, а не конкурент", - приводит слова Ляказетта Goal.com.

Напомним, что Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.

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