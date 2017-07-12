Ляказетт: "Жду возможности прогрессировать в составе "Арсенала"

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Ляказетт: "Жду возможности прогрессировать в составе "Арсенала"
Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал свой переход в "Арсенал".

"Я перешел в топовый клуб, в котором все прекрасно организовано. У меня классные партнеры по команде. Я жду возможности прогрессировать в составе "Арсенала". Иан Райт? Я не видел его игру, но знаю, что он много значит для клуба", - цитирует L'Equipe Ляказетта. 

Напомним, что 26-летний Ляказетт перешел в "Арсенал" из "Лиона" за 53 миллиона евро.

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