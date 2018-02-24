Ляпорт: "65 миллионов - это большие деньги, но вы должны перестать думать об этом"

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Ляпорт: "65 миллионов - это большие деньги, но вы должны перестать думать об этом"

Новичок "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт поделился мнением о сумме, которая была заплачена за его трансфер в стан "горожан".

"Если "Манчестер Сити" заплатил такие деньги, значит, я на самом деле был ему нужен, таков футбол в нынешнее время. Я не думаю об этом, в противном случае вы будете опасаться подобных сумм. Это на самом деле большие деньги, и вы должны перестать думать об этом.

Я знаю, куда движусь. Я уже знаю мир, но мне нравятся вызовы, и я думаю, у меня есть мое место. Ты должен работать каждый день, пытаясь заслужить место.

Каждый день Гвардиола многому учит меня, так что это нечто особенное для меня. Я уже общался с ним. Ему нравится мой стиль игры, мне нравится тренер, так что это взаимно. Надеюсь, вместе мы будем делать хорошие вещи" - приводит слова Ляпорта Tribal Football.

Напомним, что трансфер Ляпорта обошелся "Сити" в 65 миллионов евро.

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