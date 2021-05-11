Ляпорт будет играть за сборную Испании

Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет представлять сборную Испании.

Дело в том, что Ляпорт не сыграл ни минуты за взрослую сборную Франции, поэтому может быть заигран за другую национальную сборную.

Напомним, что до перехода в "Манчестер Сити" в 2018-м году Ляпорт играл за "Атлетик Бильбао".

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