Ляпорт будет играть за сборную Испании
Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен
Как сообщает Marca, защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет представлять сборную Испании.
Дело в том, что Ляпорт не сыграл ни минуты за взрослую сборную Франции, поэтому может быть заигран за другую национальную сборную.
Напомним, что до перехода в "Манчестер Сити" в 2018-м году Ляпорт играл за "Атлетик Бильбао".
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