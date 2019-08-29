Ляпорт, Гризманн и Погба вызваны в сборную Франции на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Албанией и Андоррой.
вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Лилль")
защитники: Лео Дюбуа ("Лион"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси"), Люка Динь ("Эвертон"), Лукас Эрнандес ("Бавария")
полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Стивен Н’Зонзи ("Галатасарай"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корентен Толиссо ("Бавария")
нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария"), Набиль Фекир ("Бетис"), Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Тома Лемар ("Атлетико"), Жонатан Иконе ("Лилль").
Матч Франция - Албания состоится 7 сентября. Поединок Франция - Андорра пройдет 10 сентября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1