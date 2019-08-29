Ляпорт, Гризманн и Погба вызваны в сборную Франции на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Албанией и Андоррой.

вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Лилль")

защитники: Лео Дюбуа ("Лион"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Клеман Лангле ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Челси"), Люка Динь ("Эвертон"), Лукас Эрнандес ("Бавария")

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Стивен Н’Зонзи ("Галатасарай"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корентен Толиссо ("Бавария")

нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария"), Набиль Фекир ("Бетис"), Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Тома Лемар ("Атлетико"), Жонатан Иконе ("Лилль").

Матч Франция - Албания состоится 7 сентября. Поединок Франция - Андорра пройдет 10 сентября.

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