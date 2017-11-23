Защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт может сменить футбольное гражданство, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний бек, так и не дождавшийся дебюта в сборной Франции может быть заигран за национальную команду Испании. В частности, в "фурии рохе" уже задумываются над тем, кто может заменить Жерара Пике и Серхио Рамоса в будущем, и одним из вариантов рассматривается как раз натурализация игрока, который не проходит в состав "трехцветных".

Не пропустите: итоги и символическая сборная 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. | soccernews.ru