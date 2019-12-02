Ляпорт назвал примерные сроки своего восстановления

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт рассказал, когда вернется в строй после восстановления после операции на колене. Футболист также заявил, что команде по силам отыграть 11 очков. Об этом сообщает The National Sport.

"Разумеется, "Сити" может стать чемпионом. В прошлом сезоне была похожая ситуация. Мы смогли догнать их и сновать стать победителями АПЛ.

Восстановление проходит хорошо. Нужно еще немного времени, но надеюсь вернуться как можно раньше, примерно, через полтора месяца", - сказал Ляпорт.

В этом сезоне Ляпорт участвовал лишь в 4 матчах АПЛ.

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