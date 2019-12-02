Ляпорт назвал примерные сроки своего восстановления

Теги эмерик ляпортманчестер сити

Ляпорт назвал примерные сроки своего восстановления

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт рассказал, когда вернется в строй после восстановления после операции на колене. Футболист также заявил, что команде по силам отыграть 11 очков. Об этом сообщает The National Sport.

"Разумеется, "Сити" может стать чемпионом. В прошлом сезоне была похожая ситуация. Мы смогли догнать их и сновать стать победителями АПЛ. 

Восстановление проходит хорошо. Нужно еще немного времени, но надеюсь вернуться как можно раньше, примерно, через полтора месяца", - сказал Ляпорт.

В этом сезоне Ляпорт участвовал лишь в 4 матчах АПЛ.

Не пропустите:  Кассано: "У Роналду большие проблемы с Сарри" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"

Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов