Ляпорт: "Отказал "Челси" по личным причинам"

Защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт высказался о своем несостоявшемся переходе в лондонский "Челси".

"У меня был шанс уйти, но я этого не сделал. В частности, из-за того, что я был травмирован и не хотел уходить. Интерес со стороны "Челси"? Я ничего не могу сказать, это личные причины", - цитирует 23-летнего француза L'Equipe.

Напомним, "Челси" потерял Луиза и Бакайоко. | soccernews.ru