Ляпорт попрощался с "Атлетиком"

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Ляпорт попрощался с "Атлетиком"

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Эмерика Ляпорта. Баскский клуб подтвердил, что в контракте француза активирована опция выкупа за 65 миллионов евро. Центрбек продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

"Нужно так много сказать в нескольких строках. Хочу поблагодарить всех вас за всё то, что вы мне дали. Я пришёл в клуб подростком. Здесь я развивался как человек и как футболист. Меня ждёт новый вызов в профессиональной карьере. Хочу, чтобы эти слова были не прощанием, а обещанием вскоре увидеться. Я покидаю уникальный, особенный клуб, который никогда не забуду" - написал 23-летний футболист в своём прощальном письме.

Ляпорт находился в структуре "Атлетика" с 2010 года, за основную команду дебютировал в 2012 году, сыграл 222 матча и забил 10 голов. 

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