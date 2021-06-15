Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты

Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт подвел итоги матча против Швеции (0:0) на Евро-2020.

"Мората уже многое доказал, его уровень не вызывает сомнений. Да, ему не везло в этом матче, но в следующем он забьет трижды и заткнет всем рты.

Ощущения после матча не лучшие. Мы играли хорошо, по большей части доминировали, оставили все силы на поле. У нас хватало моментов. Теперь же надо думать о следующих матчах, надо выступить в них лучше.

Если бы мы провели 10 таких матчей, как сегодня, то выиграли бы 9. В этот раз – лишь ничья", – сказал Лапорт.

Также не пропустите: Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы. | http://soccernews.ru