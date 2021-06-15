Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах Мораты

Теги чемпионат европыиспанияальваро моратаэмерик ляпорт

Ляпорт прокомментировал итоги матча против Швеции и промах МоратыФото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт подвел итоги матча против Швеции (0:0) на Евро-2020.

"Мората уже многое доказал, его уровень не вызывает сомнений. Да, ему не везло в этом матче, но в следующем он забьет трижды и заткнет всем рты.

Ощущения после матча не лучшие. Мы играли хорошо, по большей части доминировали, оставили все силы на поле. У нас хватало моментов. Теперь же надо думать о следующих матчах, надо выступить в них лучше.

Если бы мы провели 10 таких матчей, как сегодня, то выиграли бы 9. В этот раз – лишь ничья", – сказал Лапорт.

Также не пропустите: Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах  Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы

Сборная Испании побила рекорд по владению мяча на чемпионатах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов