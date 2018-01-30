Ляпорт прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт дал комментарии по поводу своего перехода из "Атлетика" в манкунианский клуб.

"Я очень рад оказаться здесь. У "Манчестер Сити" очень большие амбиции. Это одна из лучших команд Европы. Мне не терпится поработать под руководством Гвардиолы и попытаться помочь клубу добиться успеха. Для меня много значит, что клуб поверил в меня" - цитирует 23-летнего француза официальный сайт "горожан".

Напомним, что "Манчестер Сити" купил Ляпорта за 65 миллионов евро. Сам футболист поставил подпись под контрактом до лета 2023 года. | http://soccernews.ru