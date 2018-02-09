Ляпорт спас от банкротства свой первый клуб

Трансфер защитника Эмерика Ляпорта из "Атлетика" в "Манчестер Сити" спас от банкротства первый клуб футболиста "Ажен", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "Ажену", выступающему в восьмом французском дивизионе, достался 1 процент от суммы сделки. То есть казна клуба пополнилась на 650 тысяч евро, что в четыре раза превышает их годовой бюджет.

В итоге эти деньги позволили "Ажену" избежать финансового краха и продолжить существование.

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