Защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт станет вторым в списке самых дорогих защитников мира, информирует Marca.

Уже в ближайшее время английский "Манчестер Сити" подпишет с 23-летним беком контракт. За француза "Сити" выложит 65 миллионов евро. Больше за игрока обороны в истории футбола платил только "Ливерпуль", купивший этой зимой у "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка за 78,8 миллиона евро.

Напомним, Невилл советует подписать Ляпорта "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru