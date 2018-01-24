Ляпорт станет вторым в списке самых дорогих защитников мира

Теги атлетик бильбаоэмерик ляпортманчестер сити

Ляпорт станет вторым в списке самых дорогих защитников мираЗащитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт станет вторым в списке самых дорогих защитников мира, информирует Marca.

Уже в ближайшее время английский "Манчестер Сити" подпишет с 23-летним беком контракт. За француза "Сити" выложит 65 миллионов евро. Больше за игрока обороны в истории футбола платил только "Ливерпуль", купивший этой зимой у "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка за 78,8 миллиона евро.

Напомним, Невилл советует подписать Ляпорта "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
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